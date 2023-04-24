ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: г. Донецк (Киевский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка две ракеты, начинённые противотанковыми минами.