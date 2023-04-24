ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО

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Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка.
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: г. Донецк (Киевский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка две ракеты, начинённые противотанковыми минами.

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