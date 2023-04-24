Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Об этом информирует представительство ЛНР в СЦКК в своём Telegram-канале.
Уточняется, что обстрел произошёл в 02:45.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что три человека пострадали из-за обстрела боевиками ВСУ Петровского района города.
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