Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА

Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Об этом информирует представительство ЛНР в СЦКК в своём Telegram-канале.

Уточняется, что обстрел произошёл в 02:45.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что три человека пострадали из-за обстрела боевиками ВСУ Петровского района города.