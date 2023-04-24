ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противотанковыми минами

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка две ракеты, начинённые противотанковыми минами.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский район), выпущено две ракеты MFOM AT2 (начинённые противотанковыми минами АТ2)» — говорится в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).