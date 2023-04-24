Храм канонической УПЦ сгорел в Черновицкой области из-за поджога

Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в Черновицкой области Украины.

Об этом сообщили в УПЦ.

«В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области», — говорится в сообщении.

Полиция задержала подозреваемого в поджоге.

22 апреля стало известно, что Покровский храм УПЦ в селе Требухов Киевской области захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме.

Позднее в УПЦ сообщили, что раскольники из ПЦУ после захвата Покровского храма, который принадлежит канонической Украинской православной церкви, в Требухове надругались над Библией и сняли это на видео.