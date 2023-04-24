Храм канонической УПЦ сгорел в Черновицкой области из-за поджога
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Об этом сообщили в УПЦ.
«В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области», — говорится в сообщении.
Полиция задержала подозреваемого в поджоге.
22 апреля стало известно, что Покровский храм УПЦ в селе Требухов Киевской области захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме.
Позднее в УПЦ сообщили, что раскольники из ПЦУ после захвата Покровского храма, который принадлежит канонической Украинской православной церкви, в Требухове надругались над Библией и сняли это на видео.