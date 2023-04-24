Нефтебаза в ЛНР загорелась после атаки беспилотника

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В Ровеньках Луганской Народной Республики в результате обстрела ВСУ произошёл пожар на нефтебазе.

«На пункт связи ЦУКС МЧС ЛНР поступило сообщение, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД «Ровеньковская нефтебаза», — говорится в сообщении МЧС ЛНР.

В ведомстве уточнили, что существовала угроза перекидывания огня на рядом стоящие резервуары.

В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка две ракеты, начинённые противотанковыми минами.

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