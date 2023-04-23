Белорусские БПЛА отрабатывают поиск диверсионных групп

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В рамках проверки боеготовности армии Белоруссии отряд беспилотников проводит разведку местности с целью выявления условных диверсионных групп, сообщает Министерство обороны страны.
Белорусские БПЛА отрабатывают поиск диверсионных групп
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«В рамках комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил некоторые подразделения выполняют задачи и в ночное время. Среди них — авиационный отряд беспилотных авиационных комплексов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отряд осуществляет разведку местности с целью выявления диверсионных групп и незаконных вооружённых формирований условного противника.

Накануне стало известно, что расчёты ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск Белоруссии завершили практическую подготовку в Российской Федерации.

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