Spiegel: украинская армия потеряла в Артёмовске множество солдат убитыми и ранеными
- AP
«Здесь уже ранены или убиты множество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — пишет немецкий журналист.
Кляйн отметил, что ВСУ пытаются двигаться вперёд в дневное время, но безуспешно.
Журнал утверждает, что, удерживая Артёмовск, Киев хочет предотвратить дальнейшее продвижение ВС России к другим городам ДНР.
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы ЧВК за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.