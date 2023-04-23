Spiegel: украинская армия потеряла в Артёмовске множество солдат убитыми и ранеными

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Украинская армия терпит неудачи в боях за Артёмовск (Бахмут) в ДНР, на этом участке фронта ВСУ потеряли большое количество бойцов, пишет корреспондент Der Spiegel Экхард Кляйн.
Spiegel: украинская армия потеряла в Артёмовске множество солдат убитыми и ранеными
  • AP

«Здесь уже ранены или убиты множество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — пишет немецкий журналист.

Кляйн отметил, что ВСУ пытаются двигаться вперёд в дневное время, но безуспешно.

Журнал утверждает, что, удерживая Артёмовск, Киев хочет предотвратить дальнейшее продвижение ВС России к другим городам ДНР.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы ЧВК за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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