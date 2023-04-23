The Economist: украинская армия рискует попасть в окружение во время контрнаступления
Газета называет рискованным предстоящее наступление ВСУ.
В частности, отметил автор материала, украинская армия может попасть в окружение.
«Таким образом, Украине и её западным покровителям следует подготовиться к возможности того, что контрнаступление принесёт лишь незначительный успех, если не хуже», — говорится в публикации.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с проблемами в случае провала контрнаступления украинской армии.