Захарова оценила призыв замглавы МИД Украины Мельника увеличить помощь Киеву в десять раз

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв замглавы украинского Министерства иностранных дел Андрея Мельника увеличить помощь Украине в десять раз.

Ранее Мельник заявил, что Киеву нужно в десять раз больше военной помощи от стран Запада.

Он призвал партнёров пересечь «все красные линии» и выделить 1% ВВП на поставки вооружений для ВСУ.

«… и снять исподнее», — написала Захарова в Telegram.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс в ходе своего выступления в конгрессе выразил мнение, что выделять деньги Украине без должной подотчётности недопустимо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить