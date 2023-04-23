Захарова оценила призыв замглавы МИД Украины Мельника увеличить помощь Киеву в десять раз
Ранее Мельник заявил, что Киеву нужно в десять раз больше военной помощи от стран Запада.
Он призвал партнёров пересечь «все красные линии» и выделить 1% ВВП на поставки вооружений для ВСУ.
«… и снять исподнее», — написала Захарова в Telegram.
Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс в ходе своего выступления в конгрессе выразил мнение, что выделять деньги Украине без должной подотчётности недопустимо.