Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв замглавы украинского Министерства иностранных дел Андрея Мельника увеличить помощь Украине в десять раз.

Ранее Мельник заявил, что Киеву нужно в десять раз больше военной помощи от стран Запада.

Он призвал партнёров пересечь «все красные линии» и выделить 1% ВВП на поставки вооружений для ВСУ.

«… и снять исподнее», — написала Захарова в Telegram.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс в ходе своего выступления в конгрессе выразил мнение, что выделять деньги Украине без должной подотчётности недопустимо.