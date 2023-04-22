Аксёнов сообщил, что Крым передал комплексы радиоэлектронной борьбы в зону спецоперации

Крым передал в зону спецоперации современные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Нашим крымским бойцам переданы современные комплексы радиоэлектронной борьбы», — написал Аксёнов в Telegram.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения предприятия оборонно-промышленного комплекса в Калужской области поставил руководству завода задачу нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы.

Также РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что в России разработана новая система радиоэлектронной борьбы, способная подавлять спутники на геостационарной орбите на высоте до 36 тыс. км.