РИА Новости: в России разработана система РЭБ, способная подавлять космические аппараты

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В России разработана новая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способная подавлять спутники на геостационарной орбите на высоте до 36 тыс. км.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработана новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите», — приводит РИА Новости слова информированного источника.

Он подчеркнул, что мощность системы позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника.

Ранее стало известно, что специалисты концерна «Созвездие» разработали устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает средства радиосвязи от утечки информации. Изделие формирует маскирующий шумовой сигнал, который в сочетании с другими техническими решениями надёжно прячет передаваемые сведения.

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