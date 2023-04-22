РБК: защитить комплекс Starlink от радиоэлектронной борьбы сложно

Работу терминалов Starlink вполне возможно нарушить при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет РБК со ссылкой на эксперта Александра Храмчихина.

«Если они (комплексы Starlink. — RT) работают в радиоэлектронном диапазоне, то можно нарушить работу с помощью средств РЭБ. Для этого должна быть большая мощность, направление должно быть правильным», — заявил Храмчихин.

Он назвал этот процесс «сложным, но отнюдь не невозможным».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения предприятия оборонно-промышленного комплекса в Калужской области поставил руководству завода задачу нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что в России разработана новая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способная подавлять спутники на геостационарной орбите на высоте до 36 тыс. км.