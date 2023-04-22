На Украине сообщили, что «Укрэнерго» самовольно остановила экспорт энергии в Словакию

Национальная украинская энергетическая компания «Укрэнерго» самовольно прекратила экспорт электроэнергии в Словакию, сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.

Об этом, как пишет РИА Новости, чиновник сказал в эфире телемарафона.

По его словам, с 17 по 20 апреля компания осуществляла экспорт энергии в Словакию.

«Но почему-то 21 апреля компания остановила этот экспорт в одностороннем порядке, не согласовав это с органами государственной власти», — сказал Ущаповский.

Он добавил, что власти намерены провести проверку в отношении «Укрэнерго» на предмет правомерности её действий.

17 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию.