Пригожин заявил, что ВСУ не начинают наступление из-за слякоти в зоне боевых действий

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не начинают наступление из-за «чудовищной слякоти» в зоне боевых действий.

Слова Пригожина опубликовала пресс-служба предпринимателя.

«Сегодня наступление не начинается по вполне понятным причинам: это чудовищная слякоть», — сказал Пригожин, объяснив, что в таких условиях не может проехать тяжёлая техника и танки.

По его словам, чтобы почва просохла, «ещё надо дней десять».

При этом Пригожин считает, что ВСУ действительно предпримут попытку контрнаступления. Он добавил, что в связи с этим российским силам необходимо «быть готовыми десятикратно».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия попыталась пойти в наступление малыми группами на четырёх направлениях, но данные попытки были купированы российскими военными.

19 апреля российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.