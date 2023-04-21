Foreign Policy сообщил, что Украина получила от Запада ЗРК Hawk без радаров
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В статье издания говорится, что действие украинской системы противовоздушной обороны распространяется лишь на несколько городов, сообщило РИА Новости.
Как пишет автор, ВСУ пытаются временно заменить американские ЗРК Patriot советской системой «Бук» и комплексом Hawk, который «прибыл на Украину без радаров».
Какая именно страна передала Киеву этот комплекс, не уточняется.
Ранее в Пентагоне заявили, что Запад подготовил 65 украинских операторов комплексов ПВО Patriot.