Foreign Policy сообщил, что Украина получила от Запада ЗРК Hawk без радаров

Американский журнал Foreign Policy сообщил, что Украина получила от Запада зенитный ракетный комплекс Hawk без радаров.

В статье издания говорится, что действие украинской системы противовоздушной обороны распространяется лишь на несколько городов, сообщило РИА Новости.

Как пишет автор, ВСУ пытаются временно заменить американские ЗРК Patriot советской системой «Бук» и комплексом Hawk, который «прибыл на Украину без радаров».

Какая именно страна передала Киеву этот комплекс, не уточняется.

Ранее в Пентагоне заявили, что Запад подготовил 65 украинских операторов комплексов ПВО Patriot.