Гендиректор МАГАТЭ заявил об обеспокоенности ситуацией на ЗАЭС
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«Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской атомной электростанции на Украине, слышали обстрелы почти каждый день в течение последней недели», — говорится в релизе агентства со ссылкой на слова Гросси.
Отмечается, что в последних докладах МАГАТЭ подчёркивает наличие рисков для ядерной безопасности на ЗАЭС.
«Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции», — заявил Гросси.
Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.