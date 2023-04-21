Гендиректор МАГАТЭ заявил об обеспокоенности ситуацией на ЗАЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС, слышали обстрелы почти каждый день, гендиректор агентства Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией, сообщает МАГАТЭ.
Гендиректор МАГАТЭ заявил об обеспокоенности ситуацией на ЗАЭС
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«Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской атомной электростанции на Украине, слышали обстрелы почти каждый день в течение последней недели», — говорится в релизе агентства со ссылкой на слова Гросси.

Отмечается, что в последних докладах МАГАТЭ подчёркивает наличие рисков для ядерной безопасности на ЗАЭС.

«Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции», — заявил Гросси.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.

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