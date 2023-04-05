Гендиректор «Росатома» Лихачёв обсудил с главой МАГАТЭ Гросси ситуацию на Запорожской АЭС

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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.
Гендиректор «Росатома» Лихачёв обсудил с главой МАГАТЭ Гросси ситуацию на Запорожской АЭС
  • globallookpress.com
  • © Victor/XinHua

«Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов станции, произошедших в ноябре прошлого года после его последнего визита. Как позитив он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных», — говорится в сообщении госкорпорации.

В ходе встречи стороны также обсудили инициативу по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС и подчеркнули готовность России продолжить работу в этом направлении.

Гросси добавил, что встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств.

Утром 5 апреля самолёт из Вены прибыл в аэропорт Храброво в Калининграде, где ожидается визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Ранее сообщалось, что Гросси 5 апреля в Москве встретится с российской делегацией для обсуждения ситуации на ЗАЭС.

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