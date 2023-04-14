Рогов: перезапуск ЗАЭС нецелесообразен из-за сохранения рисков ударов ВСУ

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Перезапуск крупнейшей Запорожской атомной электростанции нецелесообразен из-за сохранения рисков ударов ВСУ.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Перезапускать атомную станцию пока, к сожалению, нецелесообразно, и нет возможности, потому что сразу будут наноситься удары по линиям электропередачи», — рассказал он в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По словам Рогова, в настоящее время два энергоблока ЗАЭС находятся в плановом ремонте, два остаются в режиме холодного останова, ещё два — в состоянии горячего останова.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.

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