Пушилин проведёт работу со своими советниками для пресечения опрометчивых заявлений

Врио главы ДНР Денис Пушилин проведёт работу со своими советниками после «опрометчивых» заявлений о ситуации на фронте, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

«Я со своими советниками проведу работу, потому что недопустимо в погоне за хайпом делать вот такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой в режиме реальных боевых действий», — сказал Пушилин в видеообращении.

Советник Пушилина ДНР Ян Гагин ранее утверждал, что бойцы Группы Вагнера вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ.

По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась».

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин после этого опроверг такие заявления, отметив, что украинские войска по-прежнему находятся в оперативном окружении.