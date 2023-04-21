Врио главы ДНР Пушилин: говорить о котле для ВСУ в Артёмовске преждевременно
- AP
Заявление Пушилина приводит ТАСС.
По его словам, работа по освобождению города от украинской армии продолжается.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что бойцы Группы Вагнера вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ.
По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась».
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что об образовании котла для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) говорить рано, украинские войска по-прежнему находятся в оперативном окружении.