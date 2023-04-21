Врио главы ДНР Пушилин: говорить о котле для ВСУ в Артёмовске преждевременно

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что говорить о котле для Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) преждевременно.
Врио главы ДНР Пушилин: говорить о котле для ВСУ в Артёмовске преждевременно
  • AP

Заявление Пушилина приводит ТАСС.

По его словам, работа по освобождению города от украинской армии продолжается.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что бойцы Группы Вагнера вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ.

По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась».

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что об образовании котла для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) говорить рано, украинские войска по-прежнему находятся в оперативном окружении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить