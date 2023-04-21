В УПЦ сообщили, что власти блокируют вход в один из храмов Киево-Печерской лавры
Об этом, как пишет ТАСС, сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
19 апреля сотрудники полиции с автоматами дежурили у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры, они не пускали людей в здание.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что будущее Киево-Печерской лавры будет определено после выселения из неё монахов Украинской православной церкви (УПЦ).