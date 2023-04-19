Полицейские с оружием появились у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры
- РИА Новости
«К 39 корпусу Киево-Печерской лавры подтягивается полиция в красных беретах с автоматами», — говорится в заявлении в Telegram.
По данным журналистов, правоохранительные органы отталкивают людей от заблокированной двери.
Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» и полиция проникли в здание монастыря и повредили его имущество.
Позднее УПЦ подала заявление против полицейских, которые способствовали взлому замков помещений.