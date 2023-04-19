Полицейские с оружием появились у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры

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Сотрудники полиции с автоматами дежурят у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры, они не пускают людей в здание. Об этом сообщил Союз православных журналистов.
Полицейские с оружием появились у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры
  • РИА Новости

«К 39 корпусу Киево-Печерской лавры подтягивается полиция в красных беретах с автоматами», — говорится в заявлении в Telegram.

По данным журналистов, правоохранительные органы отталкивают людей от заблокированной двери.

Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» и полиция проникли в здание монастыря и повредили его имущество.

Позднее УПЦ подала заявление против полицейских, которые способствовали взлому замков помещений.

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