Полицейские с оружием появились у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры

Сотрудники полиции с автоматами дежурят у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры, они не пускают людей в здание. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

РИА Новости

«К 39 корпусу Киево-Печерской лавры подтягивается полиция в красных беретах с автоматами», — говорится в заявлении в Telegram. По данным журналистов, правоохранительные органы отталкивают людей от заблокированной двери. Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» и полиция проникли в здание монастыря и повредили его имущество. Позднее УПЦ подала заявление против полицейских, которые способствовали взлому замков помещений.