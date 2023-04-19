УПЦ подала заявление против полиции из-за взлома замков Киево-Печерской лавры

Короткая ссылка
Каноническая Украинская православная церковь подала заявление против полицейских, которые способствовали взлому замков помещений, заявил адвокат Никита Чекман.
УПЦ подала заявление против полиции из-за взлома замков Киево-Печерской лавры
  • Gettyimages.ru

По словам адвоката, полицейские превысили служебные полномочия, так как не имели права этого делать.

«Мы подали заявление относительно представителей полиции, которые тут пребывают, которые содействовали совершению этих незаконных действий», — сказал он.

Ранее комиссия Министерства культуры Украины вновь прибыла в Киево-Печерскую лавру для проведения описи имущества.

19 апреля руководство заповедника и полиция проникли в здание монастыря и повредили его имущество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить