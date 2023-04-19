УПЦ подала заявление против полиции из-за взлома замков Киево-Печерской лавры
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По словам адвоката, полицейские превысили служебные полномочия, так как не имели права этого делать.
«Мы подали заявление относительно представителей полиции, которые тут пребывают, которые содействовали совершению этих незаконных действий», — сказал он.
Ранее комиссия Министерства культуры Украины вновь прибыла в Киево-Печерскую лавру для проведения описи имущества.
19 апреля руководство заповедника и полиция проникли в здание монастыря и повредили его имущество.