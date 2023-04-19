УПЦ подала заявление против полиции из-за взлома замков Киево-Печерской лавры

Каноническая Украинская православная церковь подала заявление против полицейских, которые способствовали взлому замков помещений, заявил адвокат Никита Чекман.

По словам адвоката, полицейские превысили служебные полномочия, так как не имели права этого делать.

«Мы подали заявление относительно представителей полиции, которые тут пребывают, которые содействовали совершению этих незаконных действий», — сказал он.

Ранее комиссия Министерства культуры Украины вновь прибыла в Киево-Печерскую лавру для проведения описи имущества.

19 апреля руководство заповедника и полиция проникли в здание монастыря и повредили его имущество.