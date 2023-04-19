Руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» и полиция проникли в здание монастыря

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Руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» и полиция проникли в здание монастыря и повредили его имущество. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» и полиция проникли в здание монастыря

«Представители национального заповедника в сопровождении сотрудников полиции повредили имущество монастыря, они сломали противоправно замки, проникли в помещения», — приводит ТАСС его слова.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что будущее Киево-Печерской лавры будет определено после выселения из неё монахов Украинской православной церкви (УПЦ).

Позднее комиссия Министерства культуры Украины вновь прибыла в Киево-Печерскую лавру для проведения описи имущества.

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