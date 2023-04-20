Аналитик Альтхаус: ВСУ повторяют ошибки немецкого командования перед Курской битвой

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Военный обозреватель Die Welt Иоганн Альтхаус заявил, что Вооружённые силы Украины повторяют ошибки командования нацистского вермахта в 1943 году перед Курской битвой, что приведёт к их провалу.
Аналитик Альтхаус: ВСУ повторяют ошибки немецкого командования перед Курской битвой
  • AP
  • © Libkos

Как говорится в статье, ситуации очень похожи с военно-тактической точки зрения.

Он обратил внимание на желание командования ВСУ нанести удары в тёплое время года и на неоднократный перенос сроков контрнаступления.

При этом Альтхаус заявил, что контрнаступление украинской армии неизбежно приведёт к её поражению, как это было с вермахтом в итоге Курской битвы.

По данным Newsweek, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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