Аналитик Альтхаус: ВСУ повторяют ошибки немецкого командования перед Курской битвой
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Как говорится в статье, ситуации очень похожи с военно-тактической точки зрения.
Он обратил внимание на желание командования ВСУ нанести удары в тёплое время года и на неоднократный перенос сроков контрнаступления.
При этом Альтхаус заявил, что контрнаступление украинской армии неизбежно приведёт к её поражению, как это было с вермахтом в итоге Курской битвы.
По данным Newsweek, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.