Учёный Железнов: в ночь на 21 апреля будет максимум активности метеорного потока Лириды

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что вспышка над Киевом может быть вызвана падением метеорита.

Специалист отметил, что в эту ночь будет «максимум активности» метеорного потока Лириды.

«Более того, уже прошлой ночью над Киевом подобное явление произошло. Этот метеорный поток известен тем, что он часто может «пуляться» подобием болидов. То есть не просто песчинка влетает в атмосферу и сгорает наподобие падающей звезды, а могут попадать и метровые тела. Тела по два-три метра называются «болиды» и, когда входят в атмосферу, сгорают не сразу, а оставляют некоторый след и сгорают в нижних слоях атмосферы. Вполне возможно, что именно вот эти вот «болиды» мы и наблюдали как над Киевом, так и в Белоруссии», — считает Железнов.

По его мнению, в пользу теории о падении метеорита говорит и ещё один фактор.

«Дело в том, что созвездие Лира, где находится радиант этого потока, — незаходящее созвездие Северного полушария. Найти созвездие Лиры очень легко, так как главная его звезда — Вега, одна из самых ярких звёзд на нашем небе. Вега находится достаточно высоко в небе. И вот такой крутой угол вхождения этих «болидов» (может доказывать. — RT), что все эти «болиды» исходят из созвездия Лиры», — добавил учёный.

По словам Железнова, если собрать видеоматериалы и посчитать угол вхождения, можно точно определить, что послужило причиной зафиксированной вспышки.

«Болиды» взрываются на высоте и рассыпаются. Могут долетать мелкие камешки и обломки. Но характерный след похож именно на след «болида». Естественно, чтобы на 100% подтвердить, что это именно «болид», надо определить район, над которым он взорвался, и поискать обломки. Но это, конечно, архисложно. Если вдруг удастся обнаружить какой-то обломок, кусочек или камушек, то это будет доказательством того, что это действительно был внеземной объект», — заключил собеседник RT.

Ранее в космическом агентстве Украины заявили, что вспышка над Киевом, вероятно, вызвана падением метеорита.

19 апреля глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника NASA.

В NASA опровергли это, так как в то время объект американского агентства всё ещё оставался на орбите.