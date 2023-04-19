Азаров допустил рост госдолга Украины до рекордных $173 млрд к концу года

Экс-премьер Украины Николай Азаров допустил увеличение объёма госдолга до рекордных $173 млрд к концу года.

«Общий объём госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 трлн гривен — $173 млрд», — написал он в Facebook*.

Политик подчеркнул, что, несмотря на помощь со стороны США, ЕС и других стран, это всё кредиты, которые через какое-то время придётся выплачивать.

По словам Азарова, украинский бюджет сформирован на основе соответствующей западной помощи, что позволяет оценивать долг в 120% ВВП.

«Но если посмотреть на чисто наши доходы, то выйдет долг 300%», — пояснил он.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее пообещал польским властям территории Западной Украины в обмен на помощь против России.

S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC» с негативным прогнозом.

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