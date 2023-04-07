S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до «CCC» с негативным прогнозом

S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC» с негативным прогнозом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад агентства.

В компании отметили, что правительство Украины объявило о плане реструктуризации своего внешнего долга к середине 2024 года.

«Поэтому мы считаем вероятным, что Украина перейдёт на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий», — пояснили аналитики S&P Global Ratings.

Ранее Всемирный банк изменил прогноз по ВВП Украины. Изначально в организации прогнозировали рост украинского ВВП на 3,3% в этом году, теперь же — на 0,5%.

Также сообщалось, что с марта Еврокомиссия планирует ежемесячно перечислять Украине по €1,5 млрд кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи.