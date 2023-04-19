РИА Новости: подполье Херсона помогло разбить ангар с техникой украинской армии

Подпольщики из организации «Русский Херсон» осуществили ряд успешных операций, которые привели к уничтожению военной техники и живой силы ВСУ, сообщил один из активистов подполья.

«На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье в Херсонской области», — цитирует РИА Новости активиста.

По его словам, были уничтожены ангар с военной техникой и миномётный расчёт.

Он добавил, что также были уничтожены места дислокации одного из подразделений теробороны Украины.

9 апреля стало известно, что пророссийские активисты создали в Херсоне подпольную организацию «Русский Херсон».