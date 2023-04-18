Алиев призвал живущих в Карабахе армян принять гражданство Азербайджана или уехать

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне должны принять азербайджанское гражданство или покинуть регион.
Алиев призвал живущих в Карабахе армян принять гражданство Азербайджана или уехать
  • РИА Новости

«Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять азербайджанское гражданство, либо найти другое место жительства», — сообщил он в эфире AzTV.

Алиев добавил, что Баку собирается в ближайшее время подписать мирное соглашение, чтобы положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что мир в закавказском регионе возможен при признании республики в границах Армянской ССР и отсутствии у Еревана территориальных претензий к другим государствам.

11 апреля в бюллетене Министерства обороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта появилась информация, что два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах.

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