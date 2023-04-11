Российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Карабахе

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Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Карабахе
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах.

13 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха, согласно трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является Россия.

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