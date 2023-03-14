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Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха, согласно трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является Россия.
Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Согласно трёхстороннему заявлению и последующему решению Совета Федерации, президент Российской Федерации получил возможность ввести миротворцев в Нагорный Карабах… Всё это зафиксировано, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

13 марта стало известно, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

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