Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха, согласно трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является Россия.

«Согласно трёхстороннему заявлению и последующему решению Совета Федерации, президент Российской Федерации получил возможность ввести миротворцев в Нагорный Карабах… Всё это зафиксировано, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

13 марта стало известно, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.