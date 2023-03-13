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Путин обсудил с Пашиняном вопросы обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.
Путин обсудил с Пашиняном вопросы обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны рассмотрели аспекты реализации положений трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020—2022 годов.

Ранее в Минобороны России заявили, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха.

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