Путин обсудил с Пашиняном вопросы обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха
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«В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны рассмотрели аспекты реализации положений трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020—2022 годов.
Ранее в Минобороны России заявили, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха.