Путин обсудил с Пашиняном вопросы обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

«В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны рассмотрели аспекты реализации положений трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020—2022 годов.

Ранее в Минобороны России заявили, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха.