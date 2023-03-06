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МО России: азербайджанские военные обстреляли машину с правоохранителями Нагорного Карабаха

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Азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха.
МО России: азербайджанские военные обстреляли машину с правоохранителями Нагорного Карабаха
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении говорится, что в районе населённого пункта Дюкянлар военнослужащими ВС Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха.

По данным российского министерства, как передаёт РИА Новости, боестолкновение произошло 5 марта в 10:00.

Уточняется, что в результате инцидента погибли трое, был ранен один находившийся в автомобиле сотрудник.

С азербайджанской стороны двое погибли и один ранен.

Боестолкновение было прекращено усилиями российских миротворцев.

5 марта в Минобороны Азербайджана заявили о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооружённого инцидента в Карабахе.

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