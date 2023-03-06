МО России: азербайджанские военные обстреляли машину с правоохранителями Нагорного Карабаха
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
В сообщении говорится, что в районе населённого пункта Дюкянлар военнослужащими ВС Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха.
По данным российского министерства, как передаёт РИА Новости, боестолкновение произошло 5 марта в 10:00.
Уточняется, что в результате инцидента погибли трое, был ранен один находившийся в автомобиле сотрудник.
С азербайджанской стороны двое погибли и один ранен.
Боестолкновение было прекращено усилиями российских миротворцев.
5 марта в Минобороны Азербайджана заявили о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооружённого инцидента в Карабахе.