В Баку сообщили о гибели двух военнослужащих ВС Азербайджана в перестрелке в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооружённого инцидента в Карабахе.

Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении сказано, что в результате провокации, которая была совершена «незаконными армянскими формированиями», погибли военнослужащие армии Азербайджана Алибейли Шахрияр Рамиз оглу и Гусейнов Эшгин Джамиль оглу.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать.

14 февраля российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

23 февраля он также обсудил Карабах и армяно-азербайджанские отношения в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.