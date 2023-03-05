В Баку сообщили о гибели двух военнослужащих ВС Азербайджана в перестрелке в Карабахе
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Об этом пишет РИА Новости.
В сообщении сказано, что в результате провокации, которая была совершена «незаконными армянскими формированиями», погибли военнослужащие армии Азербайджана Алибейли Шахрияр Рамиз оглу и Гусейнов Эшгин Джамиль оглу.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать.
14 февраля российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
23 февраля он также обсудил Карабах и армяно-азербайджанские отношения в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.