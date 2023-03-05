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В Баку сообщили о гибели двух военнослужащих ВС Азербайджана в перестрелке в Карабахе

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Минобороны Азербайджана заявило о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооружённого инцидента в Карабахе.
В Баку сообщили о гибели двух военнослужащих ВС Азербайджана в перестрелке в Карабахе
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении сказано, что в результате провокации, которая была совершена «незаконными армянскими формированиями», погибли военнослужащие армии Азербайджана Алибейли Шахрияр Рамиз оглу и Гусейнов Эшгин Джамиль оглу.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать.

14 февраля российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

23 февраля он также обсудил Карабах и армяно-азербайджанские отношения в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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