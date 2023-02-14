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Путин поговорил по телефону с Алиевым

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Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин поговорил по телефону с Алиевым
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

Также лидеры рассмотрели текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным назвал Россию ключевым партнёром в сфере безопасности для Армении.

В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону ситуацию вокруг Лачинского коридора.

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