Лавров: Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать.

«Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лаврова, Азербайджан к этому готов, в то время как Армения заявила, что не возражает, но «пока окончательного согласия не даёт».

«Я не думаю, что мы будем как бы слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам о них хорошо известно», — добавил глава российского ведомства.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили Карабах и армяно-азербайджанские отношения в ходе телефонной беседы.

В конце января Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону ситуацию вокруг Лачинского коридора.