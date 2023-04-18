Пашинян заявил, что мир в Закавказье возможен при признании Армении в советских границах

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Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что мир в закавказском регионе возможен при признании республики в границах Армянской ССР и отсутствии у Еревана территориальных претензий к другим государствам.
Пашинян заявил, что мир в Закавказье возможен при признании Армении в советских границах
  • © Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

По его словам, Ереван должен чётко зафиксировать во всех международных отношениях, что Республика Армения признаётся в границах Армянской ССР от 1991 года и что у государства нет территориальных требований к другим странам.

Пашинян подчеркнул, что в противном случае другие государства не позволят Армении развиваться.

«Так как никто не смирится с тем, что мы развиваемся, усиливаемся, чтобы это развитие и силу направить против других для расширения территорий нашей страны», — сказал армянский премьер.

4 апреля в центре Еревана у здания парламента состоялся митинг с требованием отставки Пашиняна.

Выступающие требовали отправить в отставку правительство, обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и границ Армении.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что в Закавказье сохраняется напряжённость как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.

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