В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

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Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит у здания парламента на проспекте Баграмяна в центре Еревана.
В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Как сообщает РИА Новости, организатором акции выступает движение «Вместе», также в митинге участвуют руководители ряда политических партий, родители погибших военнослужащих и ветераны боевых действий.

Выступающие требуют отправить в отставку правительство, обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и границ Армении.

Полиция в действия протестующих пока не вмешивается.

В феврале в Ереване прошла акция в поддержку спецоперации России на Украине.

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