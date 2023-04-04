В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит у здания парламента на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

Как сообщает РИА Новости, организатором акции выступает движение «Вместе», также в митинге участвуют руководители ряда политических партий, родители погибших военнослужащих и ветераны боевых действий.

Выступающие требуют отправить в отставку правительство, обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и границ Армении.

Полиция в действия протестующих пока не вмешивается.

В феврале в Ереване прошла акция в поддержку спецоперации России на Украине.