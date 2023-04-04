В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
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Как сообщает РИА Новости, организатором акции выступает движение «Вместе», также в митинге участвуют руководители ряда политических партий, родители погибших военнослужащих и ветераны боевых действий.
Выступающие требуют отправить в отставку правительство, обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и границ Армении.
Полиция в действия протестующих пока не вмешивается.
В феврале в Ереване прошла акция в поддержку спецоперации России на Украине.