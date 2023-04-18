Врио губернатора Сальдо: ВСУ попадут в ловушку в случае наступления в Херсонской области
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Его слова приводит РИА Новости.
«Фортификации очень серьёзные, в несколько эшелонов, поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, для того чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ», — сказал Сальдо.
По словам врио главы региона, украинских военных в таком случае будут просто бросать на убой.
Ранее Сальдо заявил, что на правом берегу Днепра в Херсонской области зафиксировано наращивание группировки ВСУ для форсирования реки.
До этого командир одного из подразделений добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык заявил, что под Херсоном замечены танки Leopard, один захвачен ВС России.
После того как бойцы не смогли вывезти танк в тыл, машину было решено затопить в болоте.