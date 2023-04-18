Сальдо заявил о наращивании группировки ВСУ на правом берегу в Херсонской области

На правом берегу Днепра в Херсонской области зафиксировано наращивание группировки ВСУ для форсирования реки, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Данные постоянно есть о том, что в определённых местах собираются и есть скопление военной техники на правобережье, плюс высокая активность пропагандисткой машины», — цитирует его ТАСС.

По словам Сальдо, намерения по форсированию Днепра прослеживаются и в отдельных действиях противоборствующей стороны. Так, например, военные забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, включая лодки, которыми люди пользовались, чтобы добираться до дачи.

«Все эти лодки сейчас задействованы, это явная подготовка к возможному задействованию этих лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра», — сказал он.

Ранее командир одного из подразделений добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык заявил, что под Херсоном замечены танки Leopard, один захвачен ВС России.

После того как бойцы не смогли вывезти танк в тыл, машину было решено затопить в болоте.

Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.