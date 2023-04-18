Военком Локтев: призывники не будут служить в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

Призывников не будут отправлять в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области для прохождения военной службы, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Он отметил, что призывники направятся в пункты постоянной дислокации на территории России.

«В Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2023 года, направлять не будут», — цитирует ТАСС Локтева.

Ранее сообщалось, что в Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту, а также открылся единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России или иностранцы.