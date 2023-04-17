Военком Локтев заявил, что более 200 иностранцев поступили на контрактную службу в Москве
Он напомнил, что иностранцы имеют право заключить контракт с Минобороны России.
«С начала года у нас больше 200 человек, военнослужащих уже действующих, направлены в вооружённые силы из числа людей — неграждан Российской Федерации», — сказал Локтев в интервью «Московскому комсомольцу».
Ранее сообщалось, что в Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту, а также открылся единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России или иностранцы.