Ринкевич заявил о запрете на въезд в Латвию десяти россиянам из-за приговора Кара-Мурзе

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил о запрете на въезд в страну десяти россиянам в связи с делом Владимира Кара-Мурзы*.
Ринкевич заявил о запрете на въезд в Латвию десяти россиянам из-за приговора Кара-Мурзе
  • РИА Новости

«Я принял решение запретить въезд в страну десяти российским лицам, замешанным в этом... деле. Призываю ЕС также ввести санкции», — написал Ринкевич в Twitter.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

Защита заявила, что будет добиваться освобождения Владимира Кара-Мурзы по состоянию здоровья.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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