Ринкевич заявил о запрете на въезд в Латвию десяти россиянам из-за приговора Кара-Мурзе
- РИА Новости
«Я принял решение запретить въезд в страну десяти российским лицам, замешанным в этом... деле. Призываю ЕС также ввести санкции», — написал Ринкевич в Twitter.
17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.
Защита заявила, что будет добиваться освобождения Владимира Кара-Мурзы по состоянию здоровья.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.