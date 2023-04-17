Адвокат: защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы по состоянию здоровья

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Защита будет добиваться освобождения осуждённого публициста Владимира Кара-Мурзы* по состоянию здоровья.
Адвокат: защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы по состоянию здоровья
  • РИА Новости

Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

Она рассказала, что Кара-Мурза пережил два отравления в 2015 и 2017 годах.

«Сейчас у него обострились симптомы, связанные с онемением конечностей. Ему был поставлен диагноз «полинейропатия», по закону человека с таким диагнозом нельзя держать в заключении», — цитирует её РИА Новости.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

Защита обжалует приговор.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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