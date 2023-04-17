Макгрегор: украинцы знают, что у них не получится победить в конфликте с Россией
- AP
«Российские войска побеждают, и это знают как русские, так и сами украинцы. Сейчас они находятся в ужасном положении», — заявил он в интервью журналистке Каре Маккинни.
Макгрегор отметил, что у ВСУ нет ресурсов для организации наступления.
Ранее советник врио главы республики Ян Гагин заявил, что западных танков пока практически не видно на линии боевого соприкосновения в ДНР.
Начальник центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.