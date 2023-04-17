ВСУ знают, что проигрывают в конфликте с Россией, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Российские войска побеждают, и это знают как русские, так и сами украинцы. Сейчас они находятся в ужасном положении», — заявил он в интервью журналистке Каре Маккинни.

Макгрегор отметил, что у ВСУ нет ресурсов для организации наступления.

Ранее советник врио главы республики Ян Гагин заявил, что западных танков пока практически не видно на линии боевого соприкосновения в ДНР.

Начальник центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.