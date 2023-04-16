Число пострадавших при обстреле ВСУ собора в Донецке достигло семи

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Число пострадавших при обстреле украинскими военными Спасо-Преображенского собора в центре Донецка достигло семи. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Число пострадавших при обстреле ВСУ собора в Донецке достигло семи
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц — мужчины 1961, 1965 и 2002 годов рождения, женщины 1953, 1967, 1947 и 1945 годов рождения», — говорится в заявлении.

Украинские военные в ночь на 16 апреля выпустили по Донецку 20 ракет, по предварительным данным, из РСЗО «Град». Сообщалось о шести пострадавших и одной погибшей.

В результате ударов загорелся детский сад. Снаряды упали в центре города, где располагается храм, также пострадали близлежащие магазины, аптека и крытый рынок.

СК России заявил, что следователи расследуют удары украинской армии.

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