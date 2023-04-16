Следственный комитет расследует удары ВСУ по Донецку в пасхальную ночь
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«В результате обстрела во время пасхальной службы Преображенского кафедрального собора Донецка погибла женщина, по предварительным данным, шесть человек ранены, включая иподиакона храма Вознесения», — сообщил Следственный комитет.
Ведомство также расследует обстрелы Курской и Белгородской областей.
Украинские военные в ночь на 16 апреля выпустили по Донецку 20 ракет, по предварительным данным, из РСЗО «Град». Шесть человек пострадали, один погиб.
В результате ударов загорелся детский сад. Снаряды упали в центре города, где располагается храм, также пострадали близлежащие магазины, аптека и крытый рынок.