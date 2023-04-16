Следственный комитет расследует удары ВСУ по Донецку в пасхальную ночь

Российские следователи расследуют удары украинской армии по Донецку в пасхальную ночь, где погибла женщина и ранения получили шесть человек, в том числе иподиакон храма Вознесения.

«В результате обстрела во время пасхальной службы Преображенского кафедрального собора Донецка погибла женщина, по предварительным данным, шесть человек ранены, включая иподиакона храма Вознесения», — сообщил Следственный комитет.

Ведомство также расследует обстрелы Курской и Белгородской областей.

Украинские военные в ночь на 16 апреля выпустили по Донецку 20 ракет, по предварительным данным, из РСЗО «Град». Шесть человек пострадали, один погиб.

В результате ударов загорелся детский сад. Снаряды упали в центре города, где располагается храм, также пострадали близлежащие магазины, аптека и крытый рынок.