Российские РСЗО «Торнадо» уничтожают артиллерию ВСУ на Запорожском направлении
- РИА Новости
«Противник применил по нашему переднему краю подразделения ствольной артиллерии. Мы при помощи наших подразделений звуковой разведки определили координаты и незамедлительно нанесли огневое поражение», — сказал военнослужащий агентству.
Противник с тех точек больше огонь не ведёт, отметил он.
В марте расчёт РСЗО «Торнадо-Г» российской армии, использовав тактику «кочующего» орудия, уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении.