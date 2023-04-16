Российские РСЗО «Торнадо» уничтожают артиллерию ВСУ на Запорожском направлении

Российские расчёты РСЗО «Торнадо» уничтожают артиллерию украинской армии при контрбатарейной борьбе на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения, которое принимает участие в боевых действиях.

РИА Новости

«Противник применил по нашему переднему краю подразделения ствольной артиллерии. Мы при помощи наших подразделений звуковой разведки определили координаты и незамедлительно нанесли огневое поражение», — сказал военнослужащий агентству. Противник с тех точек больше огонь не ведёт, отметил он. В марте расчёт РСЗО «Торнадо-Г» российской армии, использовав тактику «кочующего» орудия, уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении.