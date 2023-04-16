Российские РСЗО «Торнадо» уничтожают артиллерию ВСУ на Запорожском направлении

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Российские расчёты РСЗО «Торнадо» уничтожают артиллерию украинской армии при контрбатарейной борьбе на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения, которое принимает участие в боевых действиях.
Российские РСЗО «Торнадо» уничтожают артиллерию ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости

«Противник применил по нашему переднему краю подразделения ствольной артиллерии. Мы при помощи наших подразделений звуковой разведки определили координаты и незамедлительно нанесли огневое поражение», — сказал военнослужащий агентству.

Противник с тех точек больше огонь не ведёт, отметил он.

В марте расчёт РСЗО «Торнадо-Г» российской армии, использовав тактику «кочующего» орудия, уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении.

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