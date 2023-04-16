Военный аналитик Джерелиевский: ВСУ могут попытаться провести наступление в три волны
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Об этом он сказал в разговоре с URA.RU.
Эксперт отметил, что во время первой волны в бой может быть пущена плохо подготовленная мобилизованная пехота «с минимумом прикрытия».
«Если где-то они находят слабое звено, где-то удаётся продавить хотя бы переднюю оборону, туда бросают сразу вторую волну. Это лёгкая западная бронетехника и пикапы с пулемётами», — сказал Джерелиевский.
По его словам, если им удаётся этот прорыв «расширить и закрепить», туда уже двигаются танки Leopard и тяжёлая бронетехника типа Bradley и Stryker, а также подготовленная на Западе пехота.
«Они должны этот прорыв максимально расширять и углублять», — сказал он.
Аналитик выразил мнение, что пока уровень подготовки к наступлению довольно слаб.
«В любом случае потери будут чудовищные», — добавил собеседник.
The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.