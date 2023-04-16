Военный аналитик Джерелиевский: ВСУ могут попытаться провести наступление в три волны

Военный аналитик Борис Джерелиевский допустил, что анонсируемое наступление украинской армии пройдёт в три этапа: во время первого будет задействована пехота, во втором ВСУ используют лёгкую бронетехнику, а в третьем — тяжёлое вооружение и военных, подготовленных на Западе.

Об этом он сказал в разговоре с URA.RU.

Эксперт отметил, что во время первой волны в бой может быть пущена плохо подготовленная мобилизованная пехота «с минимумом прикрытия».

«Если где-то они находят слабое звено, где-то удаётся продавить хотя бы переднюю оборону, туда бросают сразу вторую волну. Это лёгкая западная бронетехника и пикапы с пулемётами», — сказал Джерелиевский.

По его словам, если им удаётся этот прорыв «расширить и закрепить», туда уже двигаются танки Leopard и тяжёлая бронетехника типа Bradley и Stryker, а также подготовленная на Западе пехота.

«Они должны этот прорыв максимально расширять и углублять», — сказал он.

Аналитик выразил мнение, что пока уровень подготовки к наступлению довольно слаб.

«В любом случае потери будут чудовищные», — добавил собеседник.

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.